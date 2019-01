Der SPD-Politiker und Obmann im Verteidigungsausschuss, Felgentreu, unterstützt die Entscheidung der Bundeswehr in Bezug auf die EU-Mission Sophia.

Felgentreu sagte im Deutschlandfunk, die Bundeswehr ziehe sich nicht endgültig aus der Operation zurück, sondern melde für den nächsten Einsatzturnus kein deutsches Schiff an. Im Moment erfülle die Operation nicht ihren eigentlichen Schwerpunktauftrag, nämlich Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Dies sei auch immer mit Seenotrettung verbunden.



In der EU gebe es seit September Uneinigkeit darüber, wie mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen umzugehen sei. Felgentreu sieht in dieser Hinsicht vor allem die Haltung Italiens als problematisch an. Deshalb werde mit der Mission Sophia zur Zeit vor allem der Randauftrag wahrgenommen, Waffen- und Ölschmuggel zu bekämpfen. Die Bundeswehr habe entschieden, dass das nächste einsatzbereite Schiff vor diesem Hintergrund in der Ostsee dringender gebraucht werde.



Der SPD-Politiker betonte, Bundeswehr und Bundesregierung hätten ein großes Interesse daran, dass die Operation weitergehe. Man wolle zu einer Beteiligung zurückkehren. Für die Seenotrettung brauche man aber eine europäische Verständigung, dies könne Deutschland nicht allein machen. Felgentreu ergänzte, bis Ende März müsse die EU eine Lösung finden, wie es mit der Mission Sophia weitergehen soll.