Ein US-Verlag wirft Twitter, Facebook und Instagram vor, Werbung für ein Buch nicht zugelassen zu haben, weil im Titel das Wort "Vagina" vorkommt.

Das berichtet die BBC. Das Buch heißt "The Vagina Bible" und wurde von der bekannten US-Gynäkologin Jennifer Gunter geschrieben. Sie will damit gesundheitliche Aufklärung betreiben - auf Englisch: "vaginal health". Zahlreiche Werbe-Posts mit diesen Wörtern seien zurückgewiesen worden, so der Kensington-Verlag.



Als Begründung sei entweder obszöne Sprache oder Werbung für Sexprodukte und -dienstleistungen für Erwachsene angegeben worden. Twitter betonte, dass Verweise auf Fortpflanzungsorgane nicht verboten seien. Es habe sich wohl um eine Mischung aus menschlichem Versagen und Regelverstößen gehandelt. Facebook gab an, man untersuche die Vorwürfe. Einige Posts wurden später freigegeben.



Gunter selbst bezeichnete es als "lächerlich", dass ihr Verleger keine Werbeanzeige für ein Buch über die Vagina schalten könne, in der das Wort "Vagina" vorkomme. Das sei ein zulässiger Begriff aus der Anatomie. Wenn man ein Wort nicht benutzen dürfe, impliziere das, dass es sich um etwas Peinliches handele. Das sei ein patriarchalisches Relikt, von dem sie die Nase voll habe.



In den Sozialen Medien erhielt die Ärztin viel Zuspruch. Die User beklagten, dass die Entscheidung der Plattformen die weibliche Anatomie mit Pornografie gleichsetze.