Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat bei einem neuen Einsatz im Mittelmeer 109 Menschen aus Seenot gerettet.

Zunächst seien 48 Menschen knapp 100 Kilometer nördlich der libyschen Küste aus einem Holzboot an Bord genommen worden, teilten die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen mit. Später seien 61 weitere Personen aus einem Schlauchboot gerettet worden. Welchen Hafen die "Ocean Viking" ansteuern kann, blieb offen. Die Besatzung des Schiffs hatte am Wochenende 82 im Mittelmeer gerettete Menschen nach Lampedusa bringen dürfen.



Die italienische Küstenwache rettete nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 90 Menschen in Seenot. Unklar blieb, ob Italien oder Malta für die Flüchtlinge zuständig ist.