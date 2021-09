Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat in Sizilien angelegt.

Die 122 Kinder, Frauen und Männer konnten heute früh in Augusta an Land gehen, wie die Hilfsorganisation SOS Méditerranée mitteilte. Die "Ocean Viking" hatte die Menschen seit vergangener Woche aus insgesamt vier Booten in Seenot aufgenommen.



Laut der Internationalen Organisation für Migration sind in diesem Jahr fast 1.400 Menschen bei dem Versuch ums Leben gekommen, das Mittelmeer zu überqueren. Die Dunkelziffer wird weitaus höher geschätzt.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.