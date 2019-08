Das Rettungsschiff "Ocean Viking" mit 356 Migranten an Bord darf in den Hafen von Valetta auf Malta einlaufen.

Regierungschef Muscat teilte auf Twitter mit, die Menschen könnten an Land gehen und würden dann auf sechs EU-Länder verteilt, darunter auch Deutschland. Zugleich betonte er, keiner der Geretteten werde in Malta bleiben. Das Schiff lag zuletzt zwischen der italienischen Insel Lampedusa und Malta und wartete auf die Erlaubnis, einen Hafen anzusteuern. EU-Migrationskommissar Avramopoulos dankte den sechs Mitgliedsstaaten für ihre Bereitschaft zur Aufnahme der Migranten.



Die meisten waren in der ersten Augusthälfte aus Gewässern vor der Küste Libyens gerettet worden.