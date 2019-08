Die 356 Migranten an Bord des Rettungsschiffs "Ocean Viking" sind in Malta an Land gegangen.

Sie wurden mit maltesischen Marinebooten von dem Schiff geholt und in den Hafen der Hauptstadt Valetta gebracht. Die Menschen werden auf sechs EU-Staaten verteilt; auch Deutschland nimmt einige von ihnen auf.



Die von den Hilfsorganisationen "Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Méditerranée" betriebene "Ocean Viking" hatte die Migranten zwischen dem 9. und 12. August von mehreren Booten aus dem Mittelmeer gerettet. Seitdem wartete das Schiff zwischen Italien und Malta auf die Genehmigung zur Einfahrt in einen Hafen.