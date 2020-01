Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat im Hafen der italienischen Stadt Tarent angelegt.

403 aus dem Mittelmeer geborgene Bootsflüchtlinge konnten an Land gehen, wie die Organisation "SOS Méditerranée" und "Ärzte ohne Grenzen" mitteilten. Die meisten von ihnen stammen aus dem Sudan sowie aus Somalia und Eritrea.



Heute früh erhielt bereits das Rettungsschiff "Alan Kurdi" die Erlaubnis, einen Hafen in Malta anzulaufen. Das teilte die deutsche Organisation "Sea Eye" mit, die das Schiff betreibt. An Bord sind 80 Flüchtlinge aus 20 Ländern.