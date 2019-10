In einer erneuten Rettungsaktion hat die "Ocean Viking" 74 Migranten auf dem Mittelmeer vor Libyen an Bord genommen.

Ihr Schlauchboot sei in der vergangenen Nacht rund 50 Seemeilen vor der Küste in Seenot geraten, twitterte die Hilfsorganisation SOS Méditerranée. Unklar ist, wohin die Menschen gebracht werden sollen. Trotz der Bemühungen einiger Länder gibt es in Europa weiterhin keinen Verteil-Mechanismus für Bootsflüchtlinge.