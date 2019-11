Die Besatzung des Rettungsschiffes "Ocean Viking" hat 94 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet.

Darunter seien schwangere Frauen und kleine Kinder, teilten die Organisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée per Twitter mit. Sie betreiben das Schiff gemeinsam. Die Flüchtlinge seien in einem Schlauchboot in Seenot geraten, hieß es.