Mittelmeer

Die "Ocean Viking" (Archivbild) (Fabio Peonia/LaPresse/AP/dpa)

Die Hilfsorganisation SOS Méditerranée teilte mit, die Geretteten würden nach Ravenna im Nordosten Italiens gebracht. Die Helfer wiesen darauf hin, dass der Hafen weit von ihrer jetzigen Position entfernt liege. Dies lasse befürchten, dass die "Ocean Viking" andere Bootsflüchtlinge in Not nicht retten könne.

Zuvor hatte die Organisation mitgeteilt, unter den Bootsinsassen seien 23 Frauen und rund 30 unbegleitete Minderjährige. Demnach wurden die Menschen in internationalen Gewässern gerettet, in denen maltesische Behörden für Such- und Rettungsmaßnahmen zuständig sind.

