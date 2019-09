Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat mehr als 80 Flüchtlinge an die italienischen Behörden übergeben.

Nach Anghaben der Küstenwache wurden sie auf der Insel Lampedusa an Land gebracht. Die geretteten Menschen seien in Sammelunterkünfte gebracht worden und sollten in Kürze auf verschiedene europäische Länder verteilt werden, unter anderem Frankreich und Deutschland. Die "Ocean Viking" hatte in den vergangenen Tagen zunächst keine Erlaubnis erhalten, in einen italienischen Hafen einzulaufen.