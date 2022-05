Das private Seenotrettungsschiff Ocean Viking (picture alliance/ZUMA Press/ Fabio Peonia)

Das Schiff "Ocean Viking" fuhr heute in den Hafen von Pozzallo auf der italienischen Insel Sizilien ein, wie ein Sprecher mitteilte. Die Migranten waren zum Teil bereits gut eineinhalb Wochen auf dem Schiff, das in dieser Zeit auf die Zuweisung eines sicheren Hafens gewartet hatte. Die Menschen wurden bei mehreren Rettungsaktionen im Mittelmeer an Bord der "Ocean Viking" geholt.

