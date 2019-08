Malta hat dem Rettungsschiff "Ocean Viking" nach Angaben der Besatzung einen Tankstopp in seinen Hoheitsgewässern verboten.

Die Regierung in Valletta habe ihre Zustimmung kurzfristig und ohne Angabe von Gründen zurückgezogen, hieß es in mehreren Mitteilungen. Man habe noch genug Treibstoff für zehn bis zwölf Tage an Bord. Daher werde die "Ocean Viking" ihren Einsatz vor der libyschen Küste fortsetzen. Von Seiten Maltas gab es zunächst keine Stellungnahme. Das Schiff der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen war am Sonntag in Marseille in See gestochen.



Die beiden Organisationen waren bis Ende des vergangenen Jahres bereits gemeinsam mit dem Schiff "Aquarius" im Mittelmeer unterwegs. Mit diesem retteten sie nach eigenen Angaben rund 30.000 Migranten.