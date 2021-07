Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat in der Nacht mehr als 500 Menschen von überfüllten Flüchtlingsbooten im Mittelmeer gerettet.

Wie die private Hilfsorganisation SOS Mediterranee mitteilte, gab es insgesamt drei Einsätze. Ein Holzboot mit fast 370 Menschen an Bord sei kurz davor gewesen, vor der libyschen Küste zu kentern, hieß es. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die freiwilligen Helfer mehrere Hundert Bootsflüchtlinge in Sicherheit gebracht, die sich meist von Tunesien oder Libyen auf den Weg Richtung Europa gemacht hatten. Die "Ocean Viking" ist derzeit das einzige im zentralen Mittelmeer operierende Schiff einer privaten Seenotretter-Organisation.

