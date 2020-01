Die 403 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" dürfen im süditalienischen Tarent an Land gehen.

Das teilte die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" mit, die das Schiff gemeinsam mit "SOS Mediterranee" betreibt. Die "Ocean Viking" hatte seit Freitag innerhalb von 72 Stunden fünf Rettungseinsätze absolviert. Zuletzt waren in der Nacht auf Montag 102 Personen vor der libyschen Küste an Bord genommen worden. Das Schiff ist eigentlich nur für 200 Menschen ausgerüstet. Auch das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Organisation "Sea Eye" wartet mit 77 Migranten an Bord auf die Zuweisung eines sicheren Hafens.