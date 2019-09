Die vom Rettungsschiff "Ocean Viking" nach Italien gebrachten 182 Migranten werden auf sechs Länder verteilt.

Dazu sei ein Protokoll unterzeichnet worden, teilte das italienische Innenministerium mit. Demnach nehmen Deutschland und Frankreich je 50 Migranten auf. Auch Portugal, Irland und Luxemburg beteiligen sich. Um 58 Menschen kümmert sich die italienische Bischofskonferenz.



Das von den Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff war gestern in den Hafen von Messina auf Sizilien eingelaufen. Am Montag hatten sich Italien, Frankreich, Deutschland und Malta auf eine Übergangslösung zur Verteilung von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen in Europa verständigt.