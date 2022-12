Die "Ocean Viking" (Archivbild) (Fabio Peonia/LaPresse/AP/dpa)

Unter den Geretteten seien 23 Frauen und rund 30 unbegleitete Minderjährige, teilte die Organisation mit Sitz in Marseille mit. Demnach wurden die Menschen in internationalen Gewässern gerettet, in denen maltesische Behörden für Such- und Rettungsmaßnahmen zuständig sind. Die "Ocean Viking" patrouilliere weiter, man könne noch nicht sagen, wo das Rettungsschiff die Flüchtlinge an Land lassen werde.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.