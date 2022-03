Die "Ocean Viking" hat 30 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. (picture alliance/ZUMA Press/ Fabio Peonia)

Wie die Betreiberorganisation SOS Méditerranée per Twitter mitteilte, wurden die Menschen von einem seeuntauglichen Schlauchboot in internationalen Gewässern vor Libyen an Bord des Schiffes genommen. Die Fahrt über das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Laut der Internationalen Organisation für Migration sind dabei seit Beginn dieses Jahres 340 Menschen ums Leben gekommen oder werden vermisst. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.

