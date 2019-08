Portugal hat sich bereit erklärt, 35 Migranten vom Rettungsschiff "Ocean Viking" aufzunehmen.

Auch von Frankreich, Deutschland, Rumänien und Luxemburg gebe es Zusagen, erklärte die Regierung in Lissabon. Portugal sei immer bereit zu helfen, aber für die anhaltende Migration sei eine umfassende europäische Lösung nötig.



Italien und Malta weigern sich, die Menschen an Land zu lassen. An Bord der "Ocean Viking" sind insgesamt 356 Flüchtlinge. Die ersten von ihnen waren vor knapp zwei Wochen gerettet worden. Inzwischen werden auf dem Schiff die Vorräte an Trinkwasser und Treibstoff knapp.