Migranten aus Bangladesch werden aus einem überfüllten Boot in internationalen Gewässern vor Libyen evakuiert. (Jeremias Gonzalez / AP / dpa / Jeremias Gonzalez)

Damit nahm das Schiff in dieser Woche bereits mehr als 200 Menschen auf, wie die französische Hilfsorganisation SOS Méditerranée mitteilte.

In Italien können derweil knapp 100 Flüchtlinge und Migranten an Land gehen, die vor mehr als einer Woche von dem privaten Seenotrettungsschiff "Open Arms Uno" aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Nach Angaben der gleichnamigen Organisation kann das Schiff im Hafen von Messina auf Sizilien anlegen.

Jährlich versuchen Tausende Menschen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, zumeist von Libyen aus. Die Internationale Organisation für Migration schätzt die Zahl der Toten und Vermissten auf der Fluchtroute seit Jahresbeginn auf mehr als 1.000.

Zuletzt stieg die Zahl der Flüchtlinge im Mittelmeer wieder stark an. Der Migrationsforscher Gerald Knaus kritisierte, dass Hilfesuchende an den Grenzen weiterhin gewaltsam zurückgewiesen würden. Er sagte im Deutschlandfunk, die Lage sei so dramatisch wie nie zuvor. Anstatt Alternativen zu erarbeiten habe man sich aber in Europa mit dieser Praxis eingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.