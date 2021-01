Das Rettungsschiff "Ocean Viking" sucht einen sicheren Hafen für mehr als 370 Migranten.

Zwei Bitten an die libyschen Behörden seien ohne Antwort geblieben, teilte die Betreiberorganisation SOS Mediterranee mit. Inzwischen habe man Unterstützung in Malta und Italien angefordert. Unter den geretteten Bootsflüchtlingen sind den Angaben zufolge zwei schwangere Frauen sowie zahlreiche Säuglinge und unbegleitete Minderjährige. Weil schlechtes Wetter drohe, müssten die Geretteten so schnell wie möglich an Land, schrieb die Organisation aus Twitter.



Zuletzt hatte das Schiff gestern Abend mehr als 100 Menschen in internationalen Gewässern vor Libyen aus Seenot gerettet.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.