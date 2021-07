Das Schiff "Ocean Viking" sucht derzeit nach einem sicheren Hafen im Mittelmeer.

An Bord sind 570 Migranten. Diese seien in den zurückliegenden fünf Tagen bei mehreren Einsätzen in Sicherheit gebracht worden, teilte SOS Mediterranee mit. Die Helfer appellierten an die Europäische Union, die Geretteten aufzunehmen.



Die "Ocean Viking" ist derzeit das einzige Schiff einer privaten Seenotretter-Organisation, das im zentralen Mittelmeer operiert. Die übrigen Schiffe verschiedener Organisationen werden entweder in Italien von den Behörden festgehalten oder auf einen kommenden Einsatz vorbereitet.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.