Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat 44 Menschen im Mittelmeer an Bord genommen.

Mitten in der Nacht habe die Besatzung nur 200 Meter vom Schiff entfernt in der Dunkelheit Personen in Seenot entdeckt, erklärte die Betreiberorganisation "SOS Méditerranée".



Die Fahrt über das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Laut der Internationalen Organisation für Migration sind dabei in diesem Jahr etwa 1.560 Menschen ums Leben gekommen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.