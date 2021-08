Octavia Butler-Landestelle im Jezero-Krater Der Marskrater, der See und die Autorin

Im Februar ist der Marsrover Perseverence im Jezero-Krater gelandet, einem ausgetrockneten See. Der Krater wurde nach einer Stadt in Bosnien-Herzegowina benannt, deren Name "Jezero" See bedeutet. Der Krater gilt als nahezu perfekter Ort, um nach Spuren früheren Lebens zu suchen.

Von Dirk Lorenzen

