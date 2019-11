Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - OECD - sieht die deutschen Konjunkturaussichten ab dem kommenden Jahr pessimistischer als die Bundesregierung.

Nach einem erwarteten Wachstum von 0,6 Prozent im laufenden Jahr würden 2020 nur noch 0,4 Prozent erreicht, heißt es in der heute vorgestellten Prognose. Anhaltende Handelsstreitigkeiten und die Unsicherheit wegen des Brexits verschlechterten die Aussichten für die exportabhängige deutsche Wirtschaft.



Die OECD rief die Bundesregierung zu Investitionen unter anderem ins Breitband-Internet sowie in Straßen und Schulen auf.



Das Bundeswirtschaftsministerium geht von einem Wachstum von einem halben Prozent in diesem und einem Prozent im kommenden Jahr aus.