Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat das von der Bundesregierung eingeführte Baukindergeld kritisiert.

In einem Wirtschaftsausblick hieß es, die Zuschüsse für Familien heizten den ohnehin schon boomenden Wohnimmobilienmarkt in Deutschland wahrscheinlich weiter an. Das würde Haushalte mit geringem Einkommen den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum erschweren. Die OECD rät, die erwarteten Haushaltsüberschüsse vor allem in Bildung, schnelle Breitbandnetze und eine emissionsärmere Infrastruktur zu investieren.