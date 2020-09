Deutschland liegt bei der beruflichen Bildung einem OECD-Bericht zufolge im Vergleich mit anderen Industrienationen in der Spitzengruppe.

Wie aus dem jährlichen Bildungsbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervorgeht, betrifft das sowohl die Qualität als auch den Einstieg in das Berufsleben. Demnach haben fast die Hälfte der 25- bis 34-Jährigen in Deutschland den Weg berufsbildender Programme als Einstieg in das Erwerbsleben gewählt. 77 Prozent davon machten eine duale Ausbildung. Die Berufsperspektive ist dabei so gut wie in keinem anderen vergleichbaren Land: So liegt die Beschäftigungsquote bei mittleren Qualifikationen bei 88 Prozent und damit gleichauf mit Universitätsabschlüssen. Insgesamt wurden 37 Mitgliedstaaten der OECD miteinander verglichen.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.