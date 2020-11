Die Corona-Pandemie hat Schwachstellen in den Gesundheitssystemen vieler europäischer Länder offenbart.

Dies geht aus einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervor. Demnach müssen die Staaten vor allem mehr in ihr Gesundheitspersonal investieren. Dieser Mangel sei in der Krise eine größere Einschränkung als der Mangel an Krankenhausbetten, hieß es weiter. Die Länder sollten daher künftig mehr Zeit und finanzielle Mittel in die Ausbildung von qualifizierten Pflegekräften investieren. Außerdem sei es wichtig, Reservekapazitäten beim Personal zu schaffen.



Die Untersuchung kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass Regierungen effektive Strategien erarbeiten müssen, um weitere vollständige Lockdowns zu vermeiden. Wichtig seien dabei Tests zur Kontaktnachverfolgung und Kontaktbeschränkungen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.