In den 38 Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist insgesamt ein Fünftel der Erwachsenen geringqualifiziert.

Im heute veröffentlichten OECD-Bldungsbericht heißt es, diese Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur hätten Schwierigkeiten, am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.



In Deutschland lag der Anteil der Geringqualifizierten unter den 25- bis 64-Jährigen demnach bei rund 14 Prozent; der Schnitt konnte hierzulande kaum gesenkt werden. Andere OECD-Staaten dagegen konnten den Anteil teils deutlich senken. So liegt er in Korea nur noch bei zwei und in Österreich bei elf Prozent.



Laut dem Bericht schmälert ein Migrationshintergrund weiterhin tendenziell die Bildungschanchen. In fast allen Mitgliedsländern waren demnach im schulischen Sekundarbereich II die Erfolgsquoten von Zugewanderten der ersten oder zweiten Generation geringer als bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund.

