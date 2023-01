OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher (dpa / Wolfgang Kumm)

Deutschland müsse jetzt seine Anstrengungen für jene Schülerinnen und Schüler verdoppeln, die aus ärmeren und bildungsfernen Familien kommen, forderte Schleicher - sonst würden diese Bildungskarrieren dauerhaft Schaden nehmen. Das sei unfair und schade der gesamten Volkswirtschaft.

Der Lehrerberuf in Deutschland ist aus Sicht des Bildungsdirektors der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu unattraktiv. Er mahnte daher Reformen im Schulsystem an. Mehr Gehalt sei damit aber nicht gemeint. Lehrerinnen und Lehrer verdienten in Deutschland genug Geld. Sie hätten aber viel zu selten die Gelegenheit, das zu tun, wofür sie eigentlich in den Beruf gegangen sind: nämlich jungen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden, und sie auf diesem Weg zu begleiten.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.