Deutschland hinkt bei der Digitalisierung der Schulen deutlich hinter anderen Industrieländern her.

2018 habe nur ein Drittel der Schüler und Schülerinnen eine Schule besucht, die über eine effektive Lernplattform im Internet verfügte, heißt es in der Sonderauswertung von Daten der Bildungsstudie Pisa. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung veröffentlichte jetzt die Ergebnisse. Im Durchschnitt der OECD-Staaten sei dies bei mehr als der Hälfte der Schüler der Fall gewesen. Auch bei der Digitalisierung sei in Deutschland ein Gefälle zwischen Schulen in sozial benachteiligten und sozial bessergestellten Gegenden zu beobachten, heißt es weiter. Auch die Zahl der verfügbaren Schul-Computer lag in Deutschland mit 0,61 pro Schüler unter dem OECD-Durchschnitt von 0,85.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.