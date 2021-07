Nach den G7-Staaten haben sich nun auch 130 Länder unter dem Dach der OECD auf eine globale Mindeststeuer für Unternehmen geeinigt.

In einer gemeinsamen Erklärung der Staaten heißt es, Unternehmen müssten künftig mindestens einen Steuersatz von 15 Prozent zahlen. Einige noch offene Details will die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bis Oktober klären. Neun Länder, darunter Irland, haben die Vereinbarung nicht unterzeichnet. Facebook und Google haben ihre Europazentralen in Irland.



Bundesfinanzminister Scholz sprach bei einem Besuch in Washington von einem kolossalen Fortschritt. Für Deutschland werde die Vereinbarung am Ende mehr Steuereinnahmen bedeuten, so der SPD-Politiker. Auch US-Finanzministerin Yellen begrüßte die Einigung und sprach von einem "historischen Tag für wirtschaftliche Diplomatie".



Zuvor hatten sich Anfang Juni die G7-Staaten auf einen gleich hohen globalen Mindeststeuersatz geeinigt.

