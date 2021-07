Weltweit tätige Konzerne müssen sich auf eine schärfere Besteuerung einstellen.Nach den G7-Staaten haben sich 130 Länder unter dem Dach der OECD auf eine globale Mindeststeuer für Unternehmen geeinigt. Bundesfinanzminister Scholz sprach von einem Riesenfortschritt für mehr Steuergerechtigkeit.

Nach fast zehnjährigen Verhandlungen heißt es nun in einer gemeinsamen Erklärung der Staaten, Unternehmen müssten künftig mindestens einen Steuersatz von 15 Prozent zahlen. Außerdem sollen große Schwellenländer bessergestellt werden. Noch offene Details will die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bis Oktober klären. Neun Länder, darunter Irland, haben die Vereinbarung nicht unterzeichnet. Facebook und Google haben ihre Europazentralen in Irland.



Bundesfinanzminister Scholz sprach bei einem Besuch in Washington von einem kolossalen Fortschritt. Für Deutschland werde die Vereinbarung am Ende mehr Steuereinnahmen bedeuten, so der SPD-Politiker. Auch US-Finanzministerin Yellen begrüßte die Einigung und sprach von einem "historischen Tag für wirtschaftliche Diplomatie".



Global agierende Konzerne verlegen seit Jahren ihre Gewinne in Länder, die mit niedrigen Steuersätzen locken. So zahlen sie vergleichsweise wenig Steuern, meist deutlich weniger als etwa Mittelständler. Die geplante Mindestssteuer richtet sich vor allem gegen solche Steueroasen. Zudem sollen sogenannte Marktstaaten bessergestellt werden, das sind Staaten, in denen die Konzerne viele Geschäfte machen, aber kaum Steuern zahlen.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.