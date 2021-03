Neuer Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird der frühere australische Finanzminister Cormann.

Wie die OECD in Paris mitteilte, wird der 50-Jährige am 1. Juni den Mexikaner Gurria ablösen. Cormann setzte sich demnach mit knapper Mehrheit gegen die frühere EU-Kommissarin Malmström durch. Die Amtszeit des Generalssekretärs beträgt fünf Jahre.



Der OECD gehören 37 Länder an, darunter Deutschland. Die Organisation verfasst jährlich rund 500 internationale Berichte von der Flüchtlingspolitik bis hin zu Konjunkturprognosen.

