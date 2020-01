Vertreter aus rund 140 Ländern wollen sich bis zum Jahresende auf eine weltweit geltende Besteuerung großer Konzerne verständigen.

Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris mitteilte, sollen die Steuerregeln an das digitale Zeitalter angepasst werden. Bundesfinanzminister Scholz sagte, Internetfirmen dürften sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen und müssten auch einen Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Im Juli ist ein weiteres Treffen in Berlin geplant. Bis dahin sollen Details ausgearbeitet werden.



Bisher können internationale Konzerne Steuerzahlungen weitgehend vermieden, indem sie ihre Zentralen in Ländern mit niedrigen Steuern ansiedeln.