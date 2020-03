Die Lebensbedingungen in Industrieländern haben sich in den vergangenen zehn Jahren für viele Menschen verbessert.

Das geht aus einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD hervor. Demnach stieg das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf seit 2010 in mehr als der Hälfte der Mitgliedsländer. Außerdem habe sich die Beschäftigungsquote der 25- bis 64-Jährigen erhöht. Laut OECD stieg in den meisten Ländern die Lebenserwartung, während sich die Mordraten deutlich verringert hätten und sich die Menschen auf der Straße im Allgemeinen sicherer fühlten.



Allerdings verwies die Organisation auf weiter bestehende Missstände. So gebe es in den Bereichen bezahlbarer Wohnraum, Wahlbeteiligung und Einkommensunterschiede seit 2010 kaum Veränderungen.