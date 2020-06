Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat vor den Folgen einer möglichen zweiten Corona-Welle gewarnt.

Eine nachhaltige Erholung der deutschen Wirtschaft von den Einbrüchen in diesem Jahr wäre in diesem Fall nicht zu erwarten, heißt es in der OECD-Prognose. Dem Konjunkturrückgang um 8,8 Prozent für 2020 stünde dann ein nur geringes Wachstum von 1,7 Prozent im kommenden Jahr entgegen. Falls aber eine zweite Infektionswelle ausbleibe, könne man von einem Wachstum von 5,8 Prozent ausgehen.



Die OECD rief die Industrieländer zur Zusammenarbeit auf, etwa bei der Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen und Medikamenten. Auch sollten Handelskonflikte rasch beigelegt werden, um das Vertrauen der Unternehmen und ihre Investitionsbereitschaft zu steigern.