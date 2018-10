In Deutschland entscheidet die soziale Herkunft weiter maßgeblich über den schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen.

Dieser Effekt sei hierzulande stärker ausgeprägt als in vielen anderen Ländern, heißt es in einer Sonderauswertung der Pisa-Studien zwischen 2006 und 2015 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. In Deutschland gebe es immer noch eine große Leistungsschere, sagte der OECD-Direktor für Bildung, Andreas Schleicher, im Deutschlandfunk. So zeige die Studie, dass Kinder aus benachteiligten und begünstigten Familien selten auf dieselben Schulen gingen. Außerdem sei es für den Nachwuchs ärmerer Familien und für Einwandererkinder schwer, durch Bildung gesellschaftlich aufzusteigen.



Schleicher rät der Politik dazu, Schulen in sozialen Brennpunkten stärker zu unterstützen - dort müssten mehr Lehrkräfte eingestellt werden.