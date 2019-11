In keinem anderen europäischen Industrieland ist die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern so groß wie in Deutschland.

Zu dem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, OECD. Demnach ist die Rente von Frauen über 65 Jahren um 46 Prozent niedriger als die von Männern. In OECD-Schnitt liegt der Wert bei 25 Prozent. Am geringsten ist die Lücke mit zwei Prozent in Estland.



Die Organisation betonte, der große Abstand in Deutschland hänge nicht mit dem Rentensystem zusammen, sondern mit dem Arbeitsmarkt. So arbeiteten Frauen in Deutschland besonders häufig in Teilzeit. Auch die großen Lohnunterschiede seien für die niedrigeren Renten verantwortlich.