Der Intendant des Norddeutschen Rundfunks (NDR), Lutz Marmor, warnt vor einer Entsolidarisierung innerhalb der ARD. Grund ist der Spardruck.

Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst sagte er, eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro reiche nicht aus. Ab 2021 müssten die Anstalten deutlich kürzen. Darin liege Sprengkraft. Für die kleineren ARD-Anstalten sei der Finanzausgleich im Senderverbund schon immer schwierig gewesen, was sich nun noch verstärke.



Auch der NDR steuere auf eine schwierige Situation zu, da der Sender über wenig Eigenmittel verfüge. Marmor sagte: "Wir können ja nicht zum WDR gehen und sagen: Gebt uns das Geld, das Ihr gespart habt." Der NDR habe im Wirtschaftsplan für 2020 bereits 30 Millionen Euro eingespart, ab 2021 stehe noch ein deutlich größeres Kürzungspaket bevor. Er äußerte den Wunsch, dass die die ARD-Sender trotz des Spardrucks nicht nur regional denken sollten, sondern das Erste und die gemeinsame ARD-Mediathek stark hielten.



Die Intendantinnen und Intendanten hatten im November beschlossen, die fünf Plattformen tagesschau.de, sportschau.de, kika.de, die Mediathek und die Audiothek auszubauen. Marmor betonte, die Sender müssten aber auch weiterhin bedeutsame Angebote im linearen Radio und Fernsehen machen.



Marmor, der zwölf Jahre an der Spitze des NDR stand, übergibt sein Amt Anfang Januar an seinen Nachfolger Joachim Knuth.