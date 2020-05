Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Dreyer, hält an der beschlossenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags fest.

Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei systemrelevant und habe eine Schlüsselrolle in der Pandemie-Bewältigung, heißt es in einer Stellungnahme der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin auf Anfrage des Deutschlandfunks.



Dreyer reagierte auf einen Brief von zwölf Unionsabgeordneten an die Regierungschefs der Länder. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Müller, der CDU-Mittelständler Linnemann und andere verlangen darin, angesichts einer "dramatischen Verschlechterung" der wirtschaftlichen Lage müsse die Erhöhung verschoben werden. Diesem Argument hielt Dreyer entgegen, die Entwicklung in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt bringe ja auch den Sendern möglicherweise beachtliche Mindereinnahmen.



Über die Beitragserhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro entscheiden nun die Landesparlamente. Als ungewiss gilt die Zustimmung des Landtags von Sachsen-Anhalt.