Der Brandenburger Landtag hat die Erhöhung des Rundfunkbeitrags für ARD, ZDF und Deutschlandradio gebilligt.

Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Potsdam dafür, dass der Beitrag ab Januar von 17,50 Euro auf 18,36 Euro im Monat steigt. Die AfD votierte dagegen. In der Debatte erklärte die Fraktionschefin der Grünen, Budke, der öffentlich-rechtliche Rundfunk werde gebraucht und habe seinen Preis.



Es wäre die erste Beitragserhöhung für ARD, ZDF und Deutschlandradio seit 2009. Vor fünf Jahren wurde der Beitrag um 48 Cent im Monat gesenkt. Der Staatsvertrag tritt allerdings nur in Kraft, wenn alle Bundesländer zustimmen. Ungewiss ist dies in Sachsen-Anhalt. Dort gibt es nicht nur Widerstand der AfD, sondern auch von der größten Fraktion, der CDU.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.