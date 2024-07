Europa

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter Druck

In Deutschland oder Tschechien würden Populisten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk am liebsten abschaffen, in der Slowakei wollen Politiker ihn für ihre Zwecke einspannen. Eine Diskussion über Gegenwart und Zukunft des ÖRR.

Allweiss, Marianne | 31. Juli 2024, 19:15 Uhr