Die Staats- und Senatskanzleien der Länder haben ihr Vorhaben konkretisiert, den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu verändern. Bekannt sind nun die Programme, die nach vorläufigen Plänen aus der Beauftragung herausgenommen werden sollen.

Das geht aus einem Entwurf der Rundfunkreferenten der Länder hervor, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Demnach sollen die Programme ZDFneo, ZDFinfo, Tagesschau24, One (offiziell "Einsfestival") und ARD-Alpha nicht mehr im Medienstaatsvertrag beauftragt werden. Damit stünden die Programme noch nicht auf einer Streichliste, es würde aber geprüft, in welcher Form sie weiterbestehen. Letztlich läge es künftig in der Verantwortung der Länder, ob sie an den bisherigen Ausspielwegen festhalten oder sie in reine Online-Angebote überführen. Letzteres müsste durch die Gremien genehmigt werden.



ZDF-Intendant Bellut gab am Montag bei den Medientagen Mitteldeutschland angesichts der Pläne zu bedenken: "Wenn man nur weniger Programme beauftragen will, sind die, die nicht beauftragt sind, schnell Programme zweiter Klasse und das finde ich nicht richtig." ZDFneo und ZDFinfo seien "Lieferanten für die Mediathek" und würden dort insbesondere ein jüngeres Publikum ansprechen.



Auch in Brandenburg, wo aktuell ein neuer Staatsvertrag für den Rundfunk Berlin-Brandenburg verhandelt wird, gibt es Befürchtungen, dass bei einer Nicht-Beauftragung Radioprogramme wie RBB Kultur künftig nur noch im Digitalen stattfinden und an Reichweite einbüßen könnten.

3sat, Arte, Phoenix und Kika gesichert

Neue Angebote dürfen laut dem Entwurf nicht teurer werden als die bisherigen Kanäle. Ob Streamingkosten dabei berücksichtigt werden oder nicht, ist noch umstritten. Wenn ARD und ZDF neue Fernsehkanäle starten wollen, müssen sie alte aufgeben, denn sie dürfen nicht mehr Fernsehkanäle betreiben als derzeit genehmigt sind. Gesichert ist der Fortbestand der gemeinsam von ARD und ZDF veranstalteten Kulturprogramme 3sat und Arte sowie Phoenix und der Kinderkanal Kika - sie alle sollen dem Entwurf zufolge weiter beauftragt werden.

Gemeinsame Online-Plattform von ARD, ZDF und Deutschlandradio gewünscht

ARD, ZDF und das Deutschlandradio werden in dem Entwurf aufgefordert, eine gemeinsame Plattformstrategie für ihre sogenannten Telemedienangebote zu entwickeln. Empfehlungssysteme in den Online-Angeboten sollten "einen offenen Meinungsbildungsprozess und breiten inhaltlichen Diskurs ermöglichen".

Forderungen nach einer stärkeren Zusammenarbeit der Anstalten sind nicht neu. Die Mittelstandsunion forderte im März sogar die Fusion von ARD, ZDF und Deutschlandradio.



Festgehalten ist laut Entwurf des neuen Medienstaatsvertrags, dass die öffentlich-rechtlichen Sender auch weiterhin kommerzielle Plattformen wie Youtube oder Facebook zu Verbreitung ihrer Inhalte nutzen dürfen, "soweit dies zur Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-redaktionellen Gründen geboten ist".



Aktuell bietet das Deutschlandradio seine Inhalte unter anderem über die beiden Apps DLF Audiothek und DLF Nachrichten an. Auch auf Facebook und Twitter ist der Sender vertreten.

Beratungen zum Medienstaatsvertrag im Sommer und Herbst

Die Staatskanzleien wollen die Vorschläge im Sommer in einer öffentlichen Konsultation zur Diskussion stellen. Im Herbst werden die Ministerpräsidenten voraussichtlich auf ihrer Jahreskonferenz darüber beraten. Der neue Vertrag würde den derzeit geltenden Medienstaatsvertrag (PDF-Link) ablösen, der am 07.11.2020 in Kraft getreten war. Er hatte den seit 1991 gültigen Rundfunkstaatsvertrag abgelöst und der Digitalisierung Rechnung getragen.

Beitragsreform erst ab 2023

Eine Reform des Verfahrens zur Festsetzung des Rundfunkbeitrags wollen die Länder laut epd erst ab 2023 angehen. Der Chef der sächsischen Staatskanzlei, Schenk (CDU), sagte in Leipzig bei den Medientagen Mitteldeutschland, es sei möglich, dass noch einmal das Modell der Indexierung ins Gespräch komme. Danach würde der Rundfunkbeitrag nach einem festzulegenden Index alle zwei oder vier Jahre steigen. Hier sollten laut Entwurf "größtmögliche Beitragsstabilität und Beitragsakzeptanz" gesichert werden. In Zukunft wollen die Länder es den Sendern ermöglichen, "projektbezogene Rücklagen" zu bilden. Das würde bedeuten, dass Überschüsse in der neuen Beitragsperiode nicht automatisch vom Bedarf abgezogen werden.



Einen Mitschnitt der Diskussion "Auftrag & Struktur: Wie besteht der öffentlich-rechtliche Rundfunk im digitalen Wettbewerb?" auf den Mitteldeutschen Medientagen können Sie auf Youtube sehen, Start ist ab 07:13:00.