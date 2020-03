Medien und Bildungseinrichtungen verstärken wegen der Schließung von Schulen und Kitas weiter ihre Bildungsprogramme. Vom Schulfernsehen mit dem Stift in der Hand bis zum Kinderpodcast auf dem Sofa ist alles möglich.

Die Bundeszentrale für politische Bildung sendet online täglich "Die Politikstunde". Ab 11.00 wird im Livestream täglich ein neues gesellschaftliches Thema aufgegriffen. Die "Süddeutsche Zeitung" kündigte an, bis auf Weiteres täglich eine Kinderseite zu produzieren, die es bisher nur am Wochenende gab.



Öffentlich-rechtliche Sender haben ihr Kinderprogramm in der laufenden Woche ebenfalls umgestellt und erweitert. Deutschlandfunk Kultur und sein Kinderpodcast [Kakadu|https://www.kakadu.de/] bieten ab Montag jeden Tag online ein Hörspiel für Kinder. Zahlreiche weitere Beiträge und Sendungen können nachgehört werden.



Das WDR-Fernsehen strahlt bereits seit einigen Tagen täglich um 11.30 "Die Sendung mit der Maus" aus. Vergangen Folgen können online abgerufen werden. Im SWR laufen vermehrt Sendungen wie "Planet Schule" und "Planet Wissen". Im Internet werden die Beiträge nach Altersstufen und nach Fachgebieten sortiert. Im Kinderkanal Kika gibt es vormittags eine zusätzliche Ausgabe der Kindernachrichten "logo!" (11.05 Uhr), unter anderem mit kindgerechten Informationen über die Corona-Epidemie.



Der Bildungskanal ARD-alpha bietet montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr Sendungen unter dem Motto "Schule daheim" an. Alle Sender verweisen zudem auf ein verstärktes Angebot für Kinder in den Mediatheken und Apps.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Immer mehr Länder und Gemeinden verhängen Verbote oder andere Einschränkungen für den Aufenthalt im Freien. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus: Was darf man wo?



Die Coronavirus-Epidemie breitet sich weiter aus und der Bedarf an Tests steigt. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? Damit einher geht ein Testverfahren, dass sich zunehmend verbreitet: In Deutschland gibt es immer mehr Drive-In-Teststationen für das Coronavirus.



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Experten sind sich uneinig, ob die aktuellen Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität widerspiegeln. Wir klären auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet.



Weltweit verfolgen die Länder sehr unterschiedliche Strategien. Die zentrale Frage ist: Was hilft gegen das Coronavirus? Durchseuchung oder totale soziale Distanzierung?



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.



Angesichts zunehmender Grenzkontrollen und Ein- und Ausreisesperren können Sie hier nachlesen, wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt. Damit im Zusammenhang steht die Frage der Risikogebiete weltweit. Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Afrikanische Länder meldeten lange relativ niedrige Infektionszahlen. Und das, obwohl viele der Staaten enge Kontakte zu China pflegen, wo das Virus ausgebrochen war. Hintergründe: Wie sich Afrika für das Coronavirus rüstet.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten