US-Langstreckenwaffen

Der ehemalige Co-Vorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans (IMAGO / Manfred Segerer / IMAGO / Manfred Segerer)

Es gehe nicht um richtig oder falsch, sondern darum, breite Teile der Gesellschaft einzubeziehen, betonte Walter-Borjans . Er und andere ehemalige SPD-Spitzenpolitiker forderten die Parteiführung zudem auf, sich auf ihre frühere Friedenspolitik zu besinnen.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Wadephul verlangte die Einbeziehung des Bundestags in der Frage der Stationierung weiterer US-Waffen in Deutschland. Die Kommunikation der Bundesregierung dazu sei unterirdisch, kritisierte Wadephul in der "Rheinischen Post".

Die Bundesregierung hat die Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland ab 2026 genehmigt. Eine Zustimmung des Bundestags wird erst nötig, sobald Kosten für den Bund entstehen würden.

