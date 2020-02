Die Berliner Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş hat eine bundesweite Regelung für das Tragen von Kopftüchern im öffentlichen Dienst gefordert.

Sie verwies gegenüber dem Evangelischen Pressedienst auf die derzeit unterschiedliche Rechtslage zu religiösen Symbolen in den einzelnen Bundesländern. Dies sei unerträglich und für einen demokratischen Rechtsstaat ungesund - unabhängig davon, wie man zu einem Kopftuchverbot stehe, sagte Ateş. Deshalb sollte das Bundesverfassungsgericht die Frage für das ganze Land endgültig und eindeutig klären.



Die Anwältin hat in der Vergangenheit mehrmals die Berliner Senatsverwaltung vor Gericht bei Klagen von Kopftuch tragenden Lehramtsanwärterinnen gegen das Berliner Neutralitätsgesetz vertreten. Dieses verbietet Lehrkräften das öffentliche Tragen religiöser Symbole in Schulen. Ateş ist auch Mitbegründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin.