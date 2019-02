Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder haben die Gewerkschaften auch für heute Warnstreiks angekündigt.

In Berlin werden Kitas, Schulen und Teile der Verwaltung bestreikt. Auch in anderen Bundesländern kommt es zu Protestaktionen. Beschäftigte aus Niedersachsen und Bremen werden zu einer Großkundgebung in Bremen erwartet, bei der auch Verdi-Chef Frank Bsirske spricht. Dieser schloss eine Ausweitung der Protestaktionen nicht aus. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld.