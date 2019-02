Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder haben die Gewerkschaften mit Warnstreiks und Großkundgebungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöht.

Allein in Berlin gingen mehr als 10.000 Beschäftigte, vor allem Erzieher und Lehrer, für mehr Geld auf die Straße. Auch in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg traten zahlreiche Beschäftigte in den Ausstand.



In Berlin werden auch morgen Kitas, Schulen und Teile der Verwaltung bestreikt. In anderen Bundesländern kommt es ebenfalls zu Warnstreiks. Beschäftigte aus Niedersachsen und Bremen werden zu einer Großkundgebung in Bremen erwartet, bei der auch Verdi-Chef Frank Bsirske spricht. Dieser schloss eine Ausweitung der Protestaktionen nicht aus. Am Donnerstag gehen die Tarifverhandlungen in Potsdam in die dritte Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld.