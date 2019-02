Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes der Länder hat der Beamtenbund dbb den Vorwurf der Arbeitgeber zurückgewiesen, die Gewerkschaftsforderungen seien nicht finanzierbar.

Der Vorsitzende Silberbach verwies auf Milliarden-Haushaltsüberschüsse der Bundesländer. Hier muss vernünftig verteilt und nicht in Prestigeobjekte investiert werden. Als Beispiel nannte Silberbach den nicht fertig werdenden Hauptstadtflughafen in Berlin. Dort würden jeden Monat zehn Millionen Euro in den Sand gesetzt. Dafür sei Geld da, für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes jedoch nicht, meinte Silberbach im ZDF.



Die Verhandlungen werden am Nachmittag fortgesetzt. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.